En un nuevo episodio del programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, la periodista Eva Rey entrevistó a la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, quien habló de manera abierta sobre su vida personal, su visión sobre la muerte y su relación con personajes públicos del país.

Le podría interesar: Premios India Catalina 2025: Margarita Rosa de Francisco será homenajeada con el Premio Toda Una Vida

Durante la conversación, la actriz aseguró que no quisiera volver a ser joven. “No quiero nada de lo que he vivido en la juventud. He sido una joven muy infeliz, muy angustiada”, dijo. También afirmó que, aunque aún se siente insegura, prefiere la mujer que es en la actualidad.

Margarita Rosa mencionó que desde muy temprana edad sintió angustia existencial. “Hice mucho psicoanálisis. Comencé desde muy pequeña. A los 7 u 8 años pensaba mucho en la muerte, y me parecía angustiante la idea de no existir más”, expresó.