Miguel Varoni y Catherine Siachoque son una de las parejas más admiradas del entretenimiento latinoamericano. Con 28 años de matrimonio, han logrado construir una relación sólida y duradera que ha resistido los desafíos del tiempo y las dificultades personales.

No dejes de leer: Miguel Varoni ya aplica para Sugar Daddy; se convierte en ejecutivo de Telemundo

Su historia de amor comenzó en el set de la exitosa novela ‘Las Juanas’, cuando ambos coincidieron en un vuelo hacia la costa colombiana para iniciar las grabaciones. Varoni, en varias entrevistas, ha confesado que desde el primer momento que vio a Catherine, quiso conquistarla. Poco a poco, el trabajo en la telenovela los fue acercando y nació el romance que perdura hasta el día de hoy.

En una entrevista reciente con el venezolano Alejandro Chaban , el actor habló de cómo han mantenido su matrimonio a lo largo de casi tres décadas. “ Hemos tenido cosas fuertes que nos han pasado a los dos, no como pareja, sino desde fuera, noticias, muertes, cosas duras que llegan y nos obligan a unirnos ”, confesó.

Radicados en Estados Unidos desde hace 21 años, la pareja ha enfrentado críticas iniciales , ya que muchos medios no le veían futuro a su relación, dado el pasado sentimental de Miguel.

Para ellos, las crisis no han sido obstáculos, sino oportunidades para reinventarse y estrechar aún más su vínculo. Miguel enfatizó que, a diferencia de muchas relaciones actuales que se disuelven rápidamente, su matrimonio ha resistido precisamente porque han sabido adaptarse a los retos.

Uno de los puntos que Varoni destacó es la importancia de su esposa en su vida. En la entrevista, admitió que gran parte del éxito de su matrimonio se debe a Catherine: “Ha sido una esposa única, perfecta. Gracias a ella estoy donde estoy; me ha llevado, me ha subido, me ha reinventado mil veces”. A lo largo de los años, han construido una relación basada en la complicidad, el respeto y el apoyo mutuo.

Lee también: Catherine Siachoque puso a trasnochar a sus fans con foto en toalla: Miguel Varoni se va a infartar

Miguel también reflexionó sobre su primer matrimonio con Patricia Ércole, reconociendo que en ese momento no estaba listo para el compromiso. “Mi primer matrimonio no funcionó por culpa mía. En este segundo he estado más listo”, aseguró. Esto le ha permitido valorar aún más su relación actual con Siachoque, quien ha sido un pilar fundamental en su vida tanto personal como profesional.