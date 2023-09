Tostao, de ChocQuibTown, lanzó 'No Avanzan' ¿Tendrá una indirecta de fondo?

'No Avanzan' es un nuevo adelanto de lo que será su álbum como solista Exótico Pal Mundo Vol 1.

El co-fundador de ChocQuibTown (Ganador de Latin Grammy 2010/2015) nos trae esta mezcla entre sonidos urbanos y folclor con 'No Avanzan', su mas reciente apuesta junto al creador del Cheque Choco, Luis Eduardo Acústico.



'No Avanzan' es un himno inspirado en las personas que siempre están pendientes de la vida ajena y no avanzan en sus vidas.