Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas de la actualidad. La mujer, de 32 años, también ha dado de qué hablar en las redes sociales y más aún cuando se trata de su vida sentimental. Algunos de sus exnovios son Andy Rivera y Juan Duque.

Te podría interesar: Karen Sevillano reveló que el día que conoció a Lina Tejeiro casi se vomita

Desde hace mucho tiempo, la oriunda de Villavicencio no ha mencionado públicamente que tenga una relación amorosa; su último vínculo conocido fue con Juan Duque, el cual, finalizó a mediados del 2022.

Antes de ello, la actriz tuvo un intermitente noviazgo con Andy Rivera que duró varios años y, que al final, terminó porque, según ella, el artista “no le dio su lugar”, así lo aseguró en una entrevista de YouTube para ‘Calle y Poché’.

La nueva canción de Andy Rivera y Juan Duque

Ahora, los dos exnovios de Lina Tejeiro están captando toda la atención en las redes sociales, gracias a una reciente publicación que realizaron.

De acuerdo con lo visto en el perfil de Instagram de Andy Rivera, en el que suma casi seis millones de seguidores, se aprecia que en la noche del 19 de agosto se subió una serie de fotografías en las que el artista posa junto a Juan Duque.

No dejes de leer: ¿Engañada y mucho más? Epa Colombia cuenta cómo habría sido la relación de Lina Tejeiro con Andy Rivera

En las instantáneas se ve a los dos hombres consumir una bebida en vasos rojos, mientras sonríen y hablan de lo que será su colaboración musical.

“De ese tema no se puede hablar”, fueron las palabras con las que se acompañó la publicación.

Los internautas dejaron reacciones como: “¿Qué paso aquí?”, “Siempre lo vi venir, más no me lo esperaba jajaja”, “El ‘wawa’ y el ‘flechito’, los quiero mis niños”, “Quiero que salga ya”, “A romper”, “Se me juntaron el hambre y las ganas de comer”, “El trauma y el rímel se juntaron, ya quiero escucharla”, “Jamás pensé que este momento llegaría, pero si llego”, “Ese tema, ese junte, me lo voy a disfrutar”.

De acuerdo con los comentarios de los seguidores de ambos cantantes, la canción de Andy Rivera y Juan Duque se lanzaría el próximo jueves 22 de agosto.

Sobre este junte musical, Lina Tejeiro no se ha pronunciado de ninguna manera a través de sus redes sociales. La colombiana solo ha publicado contenido relacionado con su marca de pestañina llamada Coraje.

Lee también: ¿Las amigas que se besan son la mejor compañía? Lina Tejeiro se besó con alguien de ‘La casa de los famosos’