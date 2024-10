Han pasado pocos días desde el trágico fallecimiento del cantante Liam Payne tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, y a medida que pasa el tiempo va surgiendo nueva información sobre lo que pasó el día de su muerte.

Por ejemplo, recientemente se conoció que el artista habría estado en compañía de dos prostitutas antes de morir, y esto habría tomado por sorpresa a su novia Kate Cassidy.

Personas cercanas a la mujer le dijeron al periódico The Post que Cassidy no solo estaba afectada por la muerte de su pareja, sino que además estaba "devastada" después de enterarse de que el fallecido miembro de One Direction supuestamente estuvo de fiesta con prostitutas en las horas previas a su muerte.

“Ella acaba de enterar que él estuvo con prostitutas”, dijo una amiga al medio antes mencionado el viernes. “No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tenía que asimilarlo”. La fuente agregó que tales hechos son “obviamente una gran traición” para la influencer por lo que “se siente muy adolorida”.

“No ha parado de llorar”, continuó su amiga. “Está devastada. Tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto fue de mal en peor. Ella no está bien”.

Después de la muerte de Payne, las autoridades argentinas informaron que estaba bajo la influencia de potentes drogas que provocan alucinaciones y ataques psicóticos.

Asimismo, revelaron a La Nación que dos prostitutas de 25 años admitieron haber bebido alcohol con Payne en su habitación de hotel antes de que falleciera. Las mujeres, cuya identidad no fue revelada, hablaron bajo juramento con el fiscal principal, Marcelo Roma, y contaron que fueron invitadas al Hotel Casa Sur Palermo luego de ser llamadas a través de un servicio de acompañantes.

Según se informa, llegaron al hotel alrededor de las 11:30 de la mañana y pasaron unas horas bebiendo con la estrella del pop. Sin embargo, las trabajadoras sexuales afirman que no consumieron drogas con Payne y que les pareció "normal" que él lo hiciera.