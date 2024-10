Liam Payne, compositor y guitarrista inglés, murió este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Esta noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y, sobre todo, a los seguidores de One Direction, agrupación en la que Payne se dio a conocer. Pero, lo que ha sorprendido a muchos es una predicción que hizo Mhoni Vidente hace unos meses atrás.

La pitonisa, que ya en varias oportunidades le ha atinado a sus “profecías”, señaló que en sus cartas veía que en este 2024 un joven artista acabaría con su vida, hecho que le rompería el corazón a muchos.

A través de redes sociales, los internautas revivieron el video donde Mhoni vaticina el trágico acontecimiento. “Sumamente urgente. Veo la muerte, el s#i)id!0 de uno de los personajes jóvenes internacionales”, dice la vidente.

“Veo que la misma persona, el muchacho tiene entre 24 y 30 años, internacional, hombre, se quita la vida”, aseveró, y luego agregó: “Lamentablemente después de pasar una depresión, una situación de drogas o alcohol. Se quita la vida, eso va a ser la noticia del año, mucha gente lo va a llorar”.

Si bien, Mhoni Vidente no dijo en ese momento se trataría de Liam Payne, muchos consideran que de acuerdo con su descripción estaría apuntando al ex One Direction.