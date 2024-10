Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales, quienes también detallaron que el inglés se habría "arrojado del balcón de su habitación".

Vea también: Liam Payne hizo escalofriante comentario sobre Sean ‘Diddy’ Combs



"En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.

En medio de la conmoción por su trágico fallecimiento, en redes sociales los internautas revivieron una entrevista que su exprometida, Maya Henry, ofreció hace unos meses en la que hizo oscuras revelaciones sobre los pensamientos del artista.

Henry estuvo en el programa ‘The Internet is Dead’, y allí aseguró que Payne siempre hablaba sobre la muerte y que en varias oportunidades hizo comentarios sobre morir joven.

“Hubo un momento en que traté de conseguirle ayuda, pero no estaba dispuesto a aceptarla”, afirmó Henry. Y agregó: “Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, me voy a morir, no me va bien’. Conozco el estilo de vida que lleva y habrá un día en que algo va a pasar”.

Asimismo, la modelo recordó que, tras su ruptura, ella sintió que algo malo le podía pasar a Liam ya que le enviaba mensajes constantemente diciendo que no estaba bien.

La relación entre ambos inició en 2019, pero pasaron por varias rupturas y reconciliaciones antes de su separación definitiva en 2022. De hecho, Maya Henry tomó acciones legales contra Payne porque, supuestamente, intentó de maneras obsesiva contactarla.

Expareja de Liam Payne rompe el silencio y critica a los medios La expareja del músico Liam Payne, Cheryl Tweedy, con quien tuvo a su único hijo, criticó este viernes la "detestable" cobertura de los medios después de que el excomponente de One Direction falleciera tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires el pasado miércoles.Le puede interesar: La llamada al 911, antes de la muerte de Liam Payne: “Corre riesgo la vida del huésped”



En un comunicado publicado en Instagram, Tweedy, también cantante de 'Girls Aloud', hizo hincapié en las múltiples facetas de Payne más allá de la fama, como "hijo, hermano, tío, amigo y padre" de su hijo de 7 años, Bear, que "tendrá que enfrentar la realidad de no volver a ver a su padre nunca más", expresó.