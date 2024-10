El 16 de octubre de 2024 es una fecha que los fieles fanáticos de One Direction no olvidarán; Liam Payne, uno de los exvocalistas de la agrupación, murió tras caer de un balcón de un tercer piso en Argentina.

Te podría interesar: Niall Horan vendrá por primera vez a Bogotá: fecha y lugar del concierto

Este hecho conmocionó tanto al mundo musical que cientos de personas comentaron lo sucedido y lamentaron el fallecimiento del británico, de 31 años.

De la misma manera, los internautas estuvieron al pendiente de las reacciones de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, sus amigos y compañeros por varios años en One Direction.

El primero en pronunciarse fue Tomlinson en Instagram. El artista declaró: “Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida. Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda”.

Más adelante declaró: “Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre”.

No dejes de leer: Él es Bear, el hijo de siete años que dejó Liam Payne, tras fallecer

Minutos después Zayn realizó su publicación en la misma red social: “Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas".

Sobre las diferencias que tuvieron, agregó: “Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando se equivocaban. A pesar de que nos enfrentamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”.

Además, aseguró: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría solo por darte un abrazo una última vez y me despediría de ti apropiadamente y te diría que te amo y respetaba mucho, atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado. Espero que dondequiera que estés, estés bien y estés en paz y sepas lo amado que eres. Te amo hermano”.