La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ocurrida el 16 de octubre, dejó conmocionado al mundo. El cantante británico fue encontrado sin vida tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en Palermo, Buenos Aires. Conforme avanzan las investigaciones, han salido a la luz detalles sobre los momentos previos al fallecimiento y las difíciles circunstancias que enfrentaba el músico.

No dejes de leer: Liam Payne habría traicionando a su novia horas antes de morir

Payne, de 31 años, habría estado consumiendo drogas alucinógenas, presuntamente cristal, una sustancia que provoca episodios psicóticos. Las autoridades señalan que, debido a su estado de semiinconsciencia al momento de la caída, el cantante no intentó protegerse. Su cuerpo fue hallado en una posición que sugiere que no estaba en pleno control de sus actos, lo que refuerza la teoría de que no estaba consciente al caer.

Además, la escena en su habitación mostraba signos de caos. El televisor destruido y un gran desorden sugieren que el cantante estuvo involucrado en una discusión con dos trabajadoras sexuales, quienes posteriormente declararon ante las autoridades. Al parecer, Payne se negó a pagar por sus servicios, lo que obligó a su mánager a intervenir para resolver la situación.

En el plano personal y profesional, Liam Payne venía atravesando un período difícil. Fuentes cercanas revelaron que el cantante sentía una gran presión por mantenerse relevante, especialmente al ser considerado por muchos como el menos exitoso de los exintegrantes de One Direction. Esta presión habría exacerbado su inestabilidad emocional y sus problemas con las drogas.