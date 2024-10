A mediados de 2022, Shakira y Gerard Piqué le confirmaron al mundo que su relación de más de 12 años había llegado al final. A partir de ahí, surgieron teorías del por qué tomaron tan radical decisión. Medios de comunicación de España dejaron sobre la mesa que el exfutbolista le habría sido infiel a la colombiana con Clara Chía.

Estas versiones tomaron cada vez más fuerza por cada una de las canciones que la barranquillera lanzaba, en especial, la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, que fue la más “liberadora” para la artista, así lo expresó ella en su más reciente entrevista con la revista GQ.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, dijo.

“Luego, cuando escribí la Sesión 53 con Bizarrap, es cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: ‘Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio’”, agregó.

Piqué habló de Shakira en una entrevista

Antes de que esta entrevista saliera a la luz, Gerard Piqué también había tenido una conversación, pero con CNN en Español, en donde sugirió que la versión dada por Shakira y los medios no se ajustaría a la realidad.

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos. Los medios de comunicación al final controlan el mensaje y en líneas generales cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, aseguró.

“Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad me conocen y saben cómo soy y lo que hago, y eso me da mucha tranquilidad (...) Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”, continuó.

Sobre cómo se siente hoy, el hombre afirmó: “Soy muy feliz, me lo paso muy bien. Me siento un privilegiado. Creo que la vida que he tenido pues, el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos desde el colegio los conservo, pues me hace que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”.

Shakira sacará más canciones inspiradas en Piqué

En su respectiva entrevista, Shakira dejó claro que aún vienen canciones inspiradas en su ruptura amorosa:

“El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”. Y finalizó: “Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”.

