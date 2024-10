Este martes se conoció que el actor Michael Newman murió a la edad de 68 años. Su fallecimiento se produce 18 años después de que le diagnosticaran la enfermedad de Parkinson, informaron los medios estadounidenses.

Matt Felker, quien dirigió la serie documental de Hulu ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, dijo a la revista People que su amigo murió “por complicaciones cardíacas” el domingo por la noche mientras estaba “rodeado de su familia y amigos”.

Newman se hizo famoso al interpretar al socorrista Mike "Newmie" Newman en la exitosa serie de los 90, apareciendo en 150 episodios, y fue el único miembro del elenco que era un verdadero socorrista.

Algunos medios detallaron que el actor trabajó como socorrista del condado de Los Ángeles durante 20 años, y que sus inicios se dieron a los 10 años como socorrista junior de Santa Mónica.

Michael Newman también apareció en la serie derivada ‘Baywatch Night’, la película ‘Baywatch: White Thunder at Glacier Bay’, ‘Welcome to Hollywood’ y ‘Enemy Action’. Mientras estuvo en Hollywood, Newman trabajó como bombero y también como actor. Continuó combatiendo incendios después de ‘Baywatch’ hasta que se jubiló.

“Pocos de nosotros tenemos la suerte de que alguien como Mike Newman entre y cambie nuestras vidas. Conocí a Mike hace cinco años en las primeras etapas de una serie de 'Baywatch'”, escribió. “Después de cinco años de seguir su vida y hacernos muy amigos, Mike pudo ver cómo la serie se hacía realidad. La cantidad de problemas y obstáculos que tuvo esta serie no tenía comparación. Mike no solo era un héroe de la vida real. Era un competidor de pies a cabeza. Sabía lo mucho que esta serie significaba para él y su vida”, expresó Matt Felker a través de redes sociales.

El director dijo que por momentos quiso “tirarlo todo a la basura”, pero luego “se acordó de Mike” y “no pudo decepcionarlo”. “No podía dejarlo. Él nunca lo hizo. Juntos logramos algo que era casi imposible de superar, con obstáculos que no te imaginarías”, continuó. “Verlo brillar en nuestro estreno en Santa Mónica valió todas las tonterías que soporté durante años”.

Asimismo, Felker brindo detalles de cómo estaba Newman antes de fallecer. “Estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo… cuando aparecí, estaba despierto casi como un milagro, me miró y dijo ‘Llegaste justo a tiempo’ y se rió. Así era Mike. Encontró el humor hasta el final. Antes de dejarlo, le leímos cartas y pusimos videos de amigos de todos los ámbitos de la vida. Sabía que lo amaban”, explicó. “Antes de dejarlo, me agarró la mano tan fuerte como pudo y me miró fijamente a los ojos y asintió. Yo asentí y le dije: ‘Nos volveremos a ver. Lo prometo’. Unos días después, perdí a mi amigo. Un héroe. Mi héroe. Gracias por llegar a mi vida, Newmie. Aunque haya sido un tiempo breve”.