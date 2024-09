Todo comenzó con una simple dinámica en el programa de Gabo Ramos. Aleks Syntek, el icónico cantante mexicano, tenía que evaluar varios discos musicales y, como parte del juego, decidir cuáles salvaba y cuáles... tiraba al inodoro. Sin embargo, lo que parecía un reto inofensivo terminó volviéndose en su contra. ¿El disco elegido para hacer el viaje directo al baño? Nada más y nada menos que Mañana será bonito de Karol G.

El momento se viralizó de inmediato, pero lo que para algunos fue una simple broma, para los fans de la "Bichota" fue un acto de guerra. Las redes sociales estallaron, acusando a Syntek de faltarle al respeto a una de las artistas más queridas del momento. Y si hay algo que no se perdona en la era digital es desairar a una estrella del reguetón tan popular como Karol G.

¿Pero en serio esto le ha costado a Syntek?

¡Vaya que sí! Lo que podría haberse quedado como un incidente menor se convirtió en un problema mayúsculo para Syntek. El cantante reveló que, tras el escándalo, varias presentaciones en Colombia y Estados Unidos fueron canceladas. Y es que Karol G no es cualquier artista; su éxito global la convierte en una figura difícil de ignorar, y muchos empresarios no vieron con buenos ojos la "broma" de Aleks.

“Me cancelaron varios conciertos en Colombia y en Estados Unidos. La mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos”, confesó Syntek en una reciente entrevista. Aunque intentó restarle importancia, argumentando que todo fue parte de una dinámica del programa y sin mala intención, el daño ya estaba hecho. ¡Y qué daño!

¿Cómo se defendió Syntek de las críticas?

Syntek no se quedó callado ante el aluvión de críticas. En varios medios, el cantante trató de aclarar lo sucedido, afirmando que no tiene nada personal en contra de Karol G. “Yo no me identifico con sus canciones. Sé que es muy querida por los jóvenes, pero no son temas para alguien de mi edad”, explicó, buscando contextualizar su acción.

Sin embargo, por mucho que intentara justificar su elección, las redes ya habían dictado sentencia. La indignación no se trataba solo de la falta de afinidad musical, sino del gesto de lanzar al inodoro el trabajo de una de las cantantes más influyentes de la actualidad. Para los seguidores de Karol G, Syntek cruzó una línea y, en una era dominada por la cultura de la cancelación, el castigo no tardó en llegar.

¿Es la primera vez que Syntek se mete en problemas por criticar el reguetón?

Para nada. Aleks Syntek ya tiene un historial de desacuerdos con el reguetón. En 2017, el cantante desató otra polémica al criticar el género, calificándolo de música "primitiva" y "básica". Aunque recibió apoyo de algunos sectores, las declaraciones encendieron nuevamente la chispa entre los defensores del reguetón, un género que, para ese entonces, ya había conquistado el mundo.