En una jugada que nadie vio venir, Karol G, la reina indiscutible del reguetón, se ha aliado con el maestro de la ópera pop, Andrea Bocelli, para revivir uno de los clásicos más icónicos de todos los tiempos: "Vivo por ella". Esta colaboración, que forma parte del nuevo álbum de aniversario de Bocelli titulado 'Duets', está a punto de hacer historia, y aquí te contamos por qué.

Más contenido para ti: Karol G rompió un récord ¿De qué será? Detalles y más

Karol G ha pasado de ser la chica que soñaba con la música en las calles de Medellín a dominar los escenarios del mundo entero. Y ahora, en el punto más alto de su carrera, se enfrenta a un nuevo reto: cantar junto a una de las voces más potentes y reconocidas de la música clásica.

También te puede interesar: ¡Sorpresa! Anuel AA y Laury Saavedra revelan el género de su bebé con una celebración inolvidable

"Cuando era adolescente, escuchaba a Andrea Bocelli y me quedaba sin palabras. Nunca imaginé que algún día cantaría a su lado", confiesa Karol G con una sonrisa que no puede disimular. “Cantar ‘Vivo por ella’ es un honor enorme. Es una canción que me toca profundamente, y saber que mi voz se mezclará con la de Andrea en este tema... ¡Es un sueño hecho realidad!”

¿Qué significa esta colaboración para Andrea Bocelli?

Para Andrea Bocelli, esta colaboración es una oportunidad de reinventar un clásico. "Es un honor increíble reinterpretar ‘Vivo por ella’ con una artista tan talentosa y vibrante como Karol G. Su voz le aporta una frescura que creo que encantará tanto a mis seguidores como a los suyos", afirma Bocelli, con la serenidad de quien ha dominado su arte durante décadas.

La versión original de "Vivo por ella", lanzada en 1995 con Marta Sánchez, se convirtió en un fenómeno global, escalando las listas de éxitos en países como Francia, Suiza e Italia. Ahora, casi tres décadas después, esta canción renace con una fuerza renovada, lista para conquistar nuevos oídos y corazones.