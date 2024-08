En un encuentro esperado desde hace meses, Andrea Bocelli y Karol G han revivido la emblemática canción del italiano 'Vivo por ella', conmoviendo a millones de corazones en todo el mundo. Esta nueva versión, incluida en el nuevo álbum 'Bocelli, Duets', es un emotivo homenaje a las tres décadas de trayectoria del tenor y un emocionante capítulo en la ascendente carrera de la 'Bichota'.

Por su parte, Karol G expresó: "Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar 'Vivo por ella' me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera".

Tras su lanzamiento en todas las plataformas de audio y video, la colombina compartió con sus más de 70 millones de seguidores en Instagram el emotivo momento en el que su mamá, Martha Navarro, ve por primera vez el video oficial de 'Vivo por ella'.

La mujer se sentó frente a una gran pantalla para ver en su máxima expresión a su hija, y mientras avanzaban las imágenes la mujer no pudo contener las lágrimas.