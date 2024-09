Cristina Estupiñán, una de las presentadoras más queridas en Colombia, rompió el silencio sobre su relación con la periodista Laura Acuña, con quien compartió pantalla en el programa digital La Sala de Laura Acuña. A pesar de la química que transmitían al aire, Estupiñán confesó recientemente que, aunque trabajaban bien juntas, no eran amigas, como muchos espectadores pensaban. La revelación ha generado todo tipo de comentarios, ya que para muchos era evidente que ambas mantenían una relación cercana detrás de cámaras.

Cristina Estupiñán fue sincera al admitir que no todo era color de rosa mientras grababan el programa. “ Había cosas que me molestaban y a ella también, y pues no podíamos ocultarlas ”, confesó la presentadora. Según Estupiñán, en algunos episodios era evidente para los televidentes que la incomodidad se colaba en el set, especialmente cuando surgían desacuerdos sobre ciertas preguntas o enfoques durante las entrevistas.

A lo largo del tiempo que trabajaron juntas, Estupiñán y Acuña construyeron una relación laboral sólida, pero, según Cristina , nunca llegó a cruzar la línea hacia la amistad. “ La gente pensaba que éramos amigas íntimas y no, éramos compañeras de trabajo ”, dijo Cristina sin rodeos. Esta declaración dejó claro que, aunque había respeto y colaboración, las dos presentadoras no compartían un vínculo más allá del set.

¿Qué pasó cuando dejaron de trabajar juntas?

Después de que terminaron su colaboración en La Sala de Laura Acuña, cada una siguió su propio camino, pero no hubo más contacto entre ellas. Cristina aclaró que esto no se debió a algún conflicto o mala relación, sino simplemente a que cada una se enfocó en sus proyectos personales. "No hablamos porque cada una estaba concentrada en sus cosas", afirmó Estupiñán. No hubo drama ni discusiones, solo dos profesionales que tomaron rumbos diferentes.

Laura Acuña, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre la separación de sus caminos o sobre los comentarios de Cristina, lo que deja al público especulando sobre su perspectiva en toda esta historia.

La percepción del público: ¿Cómo fue engañada?

Durante el tiempo en el que ambas presentadoras estuvieron al aire juntas, el público no dejaba de comentar sobre la aparente complicidad que compartían. Muchas personas asumían que su relación era cercana, debido a la naturalidad con la que interactuaban frente a las cámaras. Sin embargo, Cristina desmintió por completo esta idea, reafirmando que lo que se veía al aire era, simplemente, fruto de una buena relación laboral.

"La gente pensaba que éramos amigas, pero no. Éramos compañeras de trabajo y eso está bien", comentó Estupiñán. De esta forma, dejó en claro que, aunque no había amistad, tampoco había enemistad, solo dos profesionales enfocadas en cumplir con su labor.

¿Qué viene ahora para Cristina Estupiñán y Laura Acuña?

Hoy en día, ambas presentadoras siguen brillando en sus respectivos proyectos. Estupiñán continúa destacándose como una figura importante en el ámbito de la televisión y las plataformas digitales, mientras que Laura Acuña también sigue adelante con su carrera, explorando nuevos formatos y colaboraciones.

Aunque ya no trabajan juntas, su legado en La Sala de Laura Acuña sigue siendo recordado por muchos, no solo por las entrevistas interesantes que ofrecían, sino también por esa química que, aunque no era producto de una amistad personal, se traducía en una buena sincronía profesional.

Por ahora, el público está a la espera de si Laura Acuña responderá o no a los comentarios de Cristina, pero lo cierto es que ambas han demostrado que, más allá de los rumores, saben manejar su carrera de forma independiente y exitosa.