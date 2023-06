En esta ocasión, en algunas fotos, Cintia Cossio no ha dejado nada a la imaginación y ha mostrado más de la cuenta. En esta ocasión, no pudo perder la oportunidad de mostrarse casi como Dios la trajo al mundo y más de uno quedó encantado con lo que sus ojos vieron.

"Súper linda, Doña Cintia", "Hermosa y muy buena persona", "Esas son las cirugías que uno aplaude", "Me encanta como te quedó la nariz", "Tremendo carro tan bello", "Que alguien me diga por favor con quien se hizo la nariz", "Eres demasiado amiga , cuanto te admiro", "Yo me tatuaría a esta mujer completica en la piel", "La perfección debería de ser un delito", le dijeron algunos.

Hay que recordar que, ella ha tenido una muy buena relación con su cuñada, Carolina Gómez. Tanto así, que hasta hacen videos juntas y recientemente hicieron uno que subió la temperatura en redes.

Ellas recrearon 'TQG' de Karol G y Shakira. El video se hizo viral en segundos, luego de que mostraran también aquellos tropiezos que tuvieron mientras hacían el baile tan sensual.