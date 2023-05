Cintia Cossio posó sin ropita, mostró tremendo 'duraznote' y no dejó nada la imaginación

Cintia Cossio dejó sin freno a más de uno al posar sin ropita ¡Como un ángel caído del cielo!

En las últimas horas, puso a pasar saliva a todos con más de cinco imágenes que publicó en una ráfaga, en Instagram.

Solo usa un body con transparencias, en donde se logra apreciar muy bien sus tatuajes. En una de las capturas dejó con la boca abierta a más de uno, dado que se muestran muy bien sus 'pompis' y resalta el cuerpazo que tiene. Allí también resaltó su larga trenza y un par de botas negras de caña alta.

La mujer volvió loquito a todos por estar cada vez más guapa. Los comentarios no se hicieron esperar y le escribieron varios piropos a semejante escultura.

"No seré agricultor, pero si me dejas te planto unos besos", "Si la belleza fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios", "Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena", "Adán se comió la manzana, pero yo por ti me comería la frutería entera", entre otros muy creativos.

La mujer de 26 años ha dado de qué hablar por su linda relación que tiene con su hermano, Yeferson Cossio y por las divertidas historias que sube a su Instagram.

A parte de subir contenido, que puede llegar a ser subido de tono, también se encarga de que sus seguidores pasen un rato agradable con cada una de sus publicaciones.