Cintia Cossio dejó chorreando baba a más de uno con foto en enterizo negro: ¡Qué teteros!

Sin embargo, mucho quedaron flechados con las primeras capturas, en donde el enterizo negro dejó ver tremendas 'chichis' y su 'pompis'. La influencer acompañó estas fotografías con un mensaje.

"La vida es tan profunda y a la vez tan corta, que exponerla en el altar del que dirán es la torpeza más grande que puedas cometer. No hay nada que libere más que la autenticidad, y no hay nada que canse más que fingir lo que no eres", dijo Cintia Cossio.

Sus más de 6 millones de seguidores quedaron impactados con su 'body' y le escribieron un par de cositas. "Demasiado top", "eres demasiadamente hermosa", "El negro te queda super top", "cómo quisiera ser como tú", "El negro es de tus fuertes".

Actualmente luce como toda una 'Bichota' por los diferentes cambios que ha tenido a lo largo de su vida. Eso no se puede negar.