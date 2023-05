Las mejores fotos de Cintia Cossio mostrando las 'chichis': En una hicieron zoom ¡se le ve todo!

Cintia Cossio ha sorprendido a todos con su cuerpazo. Es toda una reina.

En esta ocasión hubo una imagen que se robó toda la atención, allí se le vio todo y sus seguidores le hicieron zoom. Además, allí usó una peluca color lila y sus 'melones' solo los tapó con un corazón.

Cintia tiene la característica de subir una imagen chistosa, junto a las sensuales. Así ha atrapado a todos y los divierte, además de enamorarlos con ese cuerpazo.

A diario la mujer ha cautivado con su belleza y pone a reír a más de uno con sus cómicos videos. Una vez fue tendencia por haber "empujado" a su cuñada, Carolina Gómez. Aunque el video lo hicieron de forma graciosa, ha impactado a más de uno por cómo ocurren los hechos.

Todo quedó grabado, en donde Cintia dice "cuando llega la que me quita toda la atención de mi hermano". Luego novia procede a besar a Yeferson y luego a saludar a su cuñada, pero su reacción en empujarla. Todo esto sucede cuando una canción dice "no me salude que no somos panas".

Aunque algunos se tomaron el hecho con gracia, otros sí se lo tomaron muy en serio. "Cómo sería un agarrón", "Cintia la vuelve trapo", "Hacen eso para ganar más likes", "Hasta en la sopa quieren meter a la novia", entre otros.