Aunque La casa de los famosos Colombia 2025 llegó a su fin el pasado 9 de junio, los ecos del reality aún resuenan. Mientras algunas relaciones se fortalecen fuera de cámaras —como los romances entre Mateo y Norma, Karina y Altafulla, Yaya y José— y amistades inesperadas florecen, como la de Emiro y Camilo, otras parecen haberse fracturado por completo. Tal es el caso de Cristian Pasquel y La ToxiCosteña, quienes ahora estarían al borde de un proceso legal.

Le puede interesar: La Jesuu se le declaró a la Toxi Costeña: “Me enamoré de vos” ¿Nacerá un nuevo amor?

En las últimas horas, el abogado Julio R. del Villar, representante legal de Pasquel, emitió un comunicado en el que anuncia que tomará acciones legales contra Cindy Ávila, más conocida como La ToxiCosteña, por “comentarios ofensivos” que, según él, afectan el buen nombre y la integridad de su cliente.

"Términos como ‘rata’ y otros insultos en entrevistas y redes sociales constituyen ataques personales injustificados que vulneran derechos fundamentales", señala el documento, advirtiendo además que podrían configurarse delitos como injuria, calumnia y acoso.

Ambos fueron participantes del reality, aunque Cristian salió de la competencia mucho tiempo antes que Ávila. Pese a que en cámaras aparentaban llevarse bien, e incluso él regresó brevemente como su jefe de campaña, la armonía parece haberse quebrado una vez regresaron a la vida real. En una entrevista reciente, la ToxiCosteña mencionó con cariño a figuras como Yina Calderón —quien incluso estaría dispuesta a ayudarla a lanzar su marca de maquillaje—, Melissa Gate y Emiro Navarro. Sin embargo, su tono cambió drásticamente al referirse a Cristian, a quien llamó "doble cara" junto a otros como Lady Tabares y ‘Alerta’.

Lea también: Polémica en La casa de los Famosos: acusan al manager de La Toxi Costeña de sabotearla

Las palabras no tardaron en hacerse virales, generando todo tipo de reacciones en redes. Mientras algunos defendieron el derecho a la libre expresión de la influencer, otros criticaron lo que consideraron una actitud ofensiva e innecesaria. Lo cierto es que la respuesta de Cristian Pasquel no se hizo esperar. A través de su abogado, dejó claro que no permitirá que se atente contra su honra y que, de continuar este tipo de pronunciamientos, podría extenderse más el proceso.

Cindy Ávila, La ToxiCosteña, es una influencer y cantante que se dio a conocer por su estilo irreverente, su autenticidad costeña y su participación polémica en el reality. Su paso por La casa de los famosos la catapultó a la fama nacional, convirtiéndose en una de las personalidades más comentadas del programa por su humor, su temperamento fuerte y su cercanía con personajes como Yina Calderón y Melissa Gate.

Más noticias: "Pasé de ser ama de casa a famosa": La historia detrás de la Toxicosteña

Por ahora, la ToxiCosteña respondió con un baile y risas y una música alusiva a la demanda del abogado de Pasquel. Lo que queda claro es que, aunque las cámaras del reality se apagaron, los dramas continúan vivos y más intensos que nunca fuera del set.