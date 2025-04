La participación de La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia no solo ha estado marcada por su fuerte personalidad y espontaneidad, sino ahora también por una grave polémica que involucra directamente a su equipo de trabajo. En redes sociales, especialmente en TikTok, se viralizó una denuncia que tiene indignados a los seguidores del reality: la influencer estaría recibiendo ropa vieja, rota y hasta descosida para las galas semanales del programa.

La Toxi, visiblemente afectada, comentó dentro de la casa que incluso ha tenido que coser sus propias prendas para poder presentarse decentemente en los episodios más importantes del show. Las galas de nominación y eliminación, conducidas por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, exigen a los participantes estar bien presentados, pero en el caso de La Toxi, la situación ha sido todo lo contrario.

Explota la crítica en redes

Uno de los videos más compartidos en TikTok es del creador de contenido @camilotelocuenta, quien lanzó duras críticas contra el manager de la influencer, identificado como Osvaldo Arcia. “La Toxi anda con ropa rota, fea y vieja, todo por culpa de su manager”, expresó tajantemente. También denunció que las marcas estarían intentando vestir a la Toxi, pero que su representante estaría cobrando dinero por permitirlo, lo cual ha generado desconfianza entre los empresarios.

“El tipo solo fue al congelado a tirarle veneno a Yina Calderón y desestabilizar a la Toxi. Parece más su enemigo que su aliado”, afirmó el creador. Esta crítica ha sido respaldada por decenas de seguidores, quienes aseguran que mientras la imagen pública de La Toxi cae, su manager estaría usando la visibilidad de ella para crecer sus propias redes sociales.

Celebridades también reaccionan

La periodista Mónica Rodríguez no se quedó callada. En su cuenta de X (antes Twitter) escribió:

"Leyendo en Twitter que la Toxi, el manager @osvaldoarciam (que me debe estar leyendo) no le manda ni caja de ropa. Ojalá esté haciendo las cosas bien y que cuando ella salga, no se lleve una mala sorpresa."

El mensaje ha sido compartido por cientos de usuarios que piden que se revise el manejo que le están dando a la carrera de la influencer mientras ella está encerrada sin acceso al exterior.

¿Vienen cambios?

A raíz del escándalo, más de 30 marcas de ropa colombianas han manifestado su intención de vestir a La Toxi Costeña en lo que resta del reality, enviando prendas modernas, acordes al estilo de la creadora de contenido y listas para brillar en pantalla.

Mientras tanto, en La Casa de los Famosos, la Toxi sigue ganando apoyo del público por su autenticidad, pero muchos ya exigen un cambio urgente en su equipo de representación. ¿Será este el impulso que necesita para avanzar aún más en la competencia?