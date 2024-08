En el último reto en parejas en 'Masterchef', Ilenia Antonini Dominica Duque ganaron y lograron obtener sus respectivos pines de inmunidad. Si bien Duque tenía el delantal negro, su triunfo le permitió deshacerse de él y alejarse de la posibilidad de ir al próximo reto de eliminación.

En medio de la celebración de la actriz y la periodista, se presentó un momento incomodo cuando Dominica debía decidir a quién le debía poner el temido delantal. Resulta que, con los cambios en las reglas del juego de ‘MasterChef’ quien porta delantal negro y gana un reto debe ceder su delantal a otro compañero.

“Las normas son las normas y ya las conocemos (…) Inauguramos con Dominica y hoy repetidos con Dominica cuando se quita el delantal negro, ese delantal sigue en juego”, indicó Claudia Bahamón.

Tras pensarlo por unos segundos, Dominica Duque decidió pasarle el delantal negro a Cony Camelo. Como era de esperar, Camelo no lo tomó de la mejor manera. Con evidente molestia, la actriz caminó hacia su compañera para recibir de sus manos el delantal que la pone en peligro de eliminación. "Yo me quiero morir, me quiero morir", mencionó afectada por la situación.