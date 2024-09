Desde sus inicios en Instagram,La Liendra ha evolucionado hasta convertirse en un multifacético creador de contenido que domina diversas plataformas digitales. Su habilidad para adaptarse a las tendencias y su talento para el humor lo han llevado a colaborar con grandes marcas y a construir un imperio digital. Sin embargo, detrás de la imagen de éxito, se esconde una historia de dolor y pérdida que ha marcado profundamente su vida.

Según La Liendra, su papá falleció hace casi 25 años cuando él tan solo era un bebé. “A mi papá no lo conocí. Él se llamaba Alirio”, rememoró. Luego, indicó que el hombre falleció luego de ser atacado con un arma de fuego. “Yo tenía tres meses de nacido y me enfermé, entonces él dijo que iba a comprarme unos medicamentos. Él se fue y logró comprar algunas cosas, pero saliendo de la droguería le pegaron 15 tiros”, reveló.

Asimismo, contó que hasta hace poco conoció el rostro de su papá por una foto. “Me mandaron un periódico donde salía la noticia de cuando él murió y así fue como conocí la cara de mi papá. Era igualito a mí”.

Si bien, La Liendra creció sin esa figura paterna, aclaró que después de descubrir cómo trataba a su mamá, la ausencia de su padre le fue indiferente. “Él le pegaba a mi mamá, y cuando me enteré de eso decidí que él no me iba a importar y no quería tener un padre de esos. No lo quiero juzgar, pero como que nunca cargué con ese peso porque siempre supe que no tuve papá”, resaltó.