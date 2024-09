La comediante Liss Pereiradecidió abrir su corazón y hablar sobre una situación que era desconocida para sus seguidores y que tiene que ver su salud. La nortesantandereana reveló que hace poco se enteró que padece de una larga lista de condiciones médicas que, por poco, pone en peligro su vida.

En una entrevista para el podcast ‘Sinceramente con Cris’, Pereira contó que en medio de su delicado estado de salud llegó a convulsionar 25 veces en un día. “Yo me di cuenta a mis 37 años que tenía un montón de cosas que me explican hoy, porque antes me costaba tanto tantas cosas. Tengo neurodivergencia, mi cerebro no es como normal, tengo TDA, trastorno del déficit de atención y tengo dismorfia corporal ”, aseguró.

En medio de su recuperación, la comediante descubrió que lo que le ocurría no era por lo que vivía entonces, sino por un cúmulo de situaciones de su pasado. “ Es como dice un escritor: ‘uno nunca llora por lo que es, sino por lo que nunca lloró antes’, entonces suma un montón de cosas que pasan en la vida de una persona y no son terribles porque hay gente que le pasan cosas peores”.

“Después de eso vino una atención desmedida de la gente que fue muy linda, pero yo no soy de eso, yo fui de radio toda mi vida, entonces empezar de hacerme conocida por mi trabajo y lo que soy capaz de hacer a pasar a por un escándalo, que nunca me ha gustado (…) Estar en el parque con mi hijo y que gente desde los edificios me gritara, para mí fue un choque, no sé qué me jodió, pero me jodió”, expresó.

Finalmente, Pereira aseguró que su salud ha mejorado desde entonces. “Estoy feliz, yo creo que estoy en un momento tan chévere de mi vida, estoy tan contenta, tan agradecida con todo lo que pasa y entre más agradecida estoy más cosas buenas pasan”.

¿Qué es la dismorfia corporal?

El trastorno dismórfico corporal es una afección mental en la que la persona no puede dejar de concentrarse en uno o más defectos percibidos en su apariencia, defectos que pueden ser mínimos o incluso imperceptibles para los demás. Sin embargo, la preocupación es tan intensa que puede generar vergüenza, inseguridad y ansiedad, al punto de evitar diversas situaciones sociales, según Mayo Clinic.

Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación resalta que quienes padecen este trastorno suelen estar extremadamente pendientes de su aspecto físico, revisando su imagen en el espejo, arreglándose constantemente o buscando la aprobación de otros, a veces durante varias horas al día. Esta obsesión y los comportamientos repetitivos que la acompañan provocan un profundo malestar emocional, interfiriendo seriamente en la vida cotidiana.