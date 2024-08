Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como “La Liendra”, se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más destacados del momento. Su influencia en las redes sociales le ha permitido ganarse el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes lo han acompañado en todas las etapas de su vida, incluso tras la reciente pérdida de su mascota Scooby, una experiencia que ha dejado una profunda huella en él.

Scooby no solo era una mascota; era un compañero leal que estuvo al lado de La Liendra desde antes de que alcanzara la fama. En sus publicaciones, el influenciador compartió momentos especiales que vivieron juntos, acompañados de un mensaje conmovedor: “Nunca pensé que me iba a despedir de ti. Te amo mi negro, gracias por todo lo que vivimos juntos. Gracias por entenderme, cuidarme y estar siempre para mí. Nunca en mi vida te voy a olvidar”.

Aunque han pasado algunas semanas desde la muerte de Scooby, el influenciador sigue afectado por lo sucedido. En otra de sus historias, confesó sentirse “una basura completa” por no poder mantener su rutina de trabajo habitual. “Me siento una basura completa, no madrugo, me trasnocho, cada día me siento más triste, pierdo mi tiempo viendo TikT*k”, compartió con sinceridad. Este sentimiento de desánimo lo llevó a reflexionar sobre la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades.

En un mensaje reflexivo a sus seguidores, La Liendra enfatizó la importancia de luchar por los sueños y trabajar, incluso cuando la motivación parece escasa. “Problemas tenemos todos, eso que usted está viviendo va a salir de eso, ¿cómo? no sé, pero usted sabe que ha salido de peores batallas”, alentó, subrayando que el éxito y la superación dependen de cada uno.

La Liendra también reconoció que, aunque se siente “muy aburrido”, sabe que debe aferrarse a lo que le hace feliz para salir adelante. “No se falle a usted mismo”, instó a sus seguidores, resaltando la importancia de ser fiel a uno mismo y encontrar la fuerza para superar los momentos difíciles.