La noche del miércoles fue una de las más intensas en lo que va de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Los participantes enfrentaron una jornada de nominación con poderes especiales escondidos en manzanas, y lo que parecía una dinámica estratégica terminó convirtiéndose en un escenario de traición emocional que dejó cicatrices profundas.

En medio de esta noche cargada de tensión, Yina Calderón obtuvo el poder de intercambio y lo usó para sacar de la placa a Laidy Tabares y colocar en su lugar a Karina García, hasta entonces su aliada y supuesta amiga. Pero más allá de la jugada, fue la forma en que lo hizo lo que desató indignación: acusó a Karina de ser “envidiosa”, de tener amoríos como estrategia y de no ser buena amiga.

El impacto emocional que sufrió Karina fue evidente en pantalla: lágrimas, confusión y un dolor que no pudo disimular. Pero fuera de la casa, su hija alzó la voz.

La hija de Karina rompe el silencio en TikTok

La joven, visiblemente afectada, compartió varios videos en su cuenta de TikTok donde dejó clara su posición. En el primero, apareció cantando una canción que muchos interpretaron como un dardo directo a Yina Calderón:

“Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siendo tan dos caras puedes todavía dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío.”

El video fue acompañado con un mensaje corto pero contundente:

“Siempre lo vimos venir.”

En otro clip, más reflexivo y emocional, expresó:

“Increíble todo lo que me he metido en este cuento del reality. Hoy aprendí que no puedes confiar en nadie, ni en tu propia familia a veces. Solo confíen en su perro y en Dios.”

Añadió también una invitación al público para mirar el reality desde otra perspectiva:

“Más allá del show, son personas. Personas que sienten. Yo soy familiar de una participante y estoy viviendo cada emoción con ella. No es fácil ver cómo la juzgan, cómo la atacan. Hoy ha sido un día muy tensionante.”

Una amistad que se quebró en televisión nacional

La nominación de Karina fue el punto de quiebre definitivo entre ella y Yina. Lo que muchos consideraban una alianza sólida del “equipo fuego” se vino abajo en cuestión de minutos. Mientras Karina intentaba comprender lo sucedido, Yina, desde el sofá, lloraba y justificaba su decisión diciendo que Karina no era buena amiga y que le tenía envidia a La Toxi Costeña por unos regalos de marca.

En un momento aún más tenso, Yina lanzó una acusación directa: que Karina estaba usando supuestos coqueteos como táctica para mantenerse en competencia. Karina, dolida, negó las acusaciones y afirmó que lo único que había pedido a sus compañeros era apoyo emocional frente a los señalamientos constantes.

Reacciones en redes: ¿proyección o verdad?

La reacción del público no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales se volcaron a apoyar a Karina y a su hija:

“Yina Calderón proyecta en Karina sus propias inseguridades. Se nota quién es auténtica.”

“La hija de Karina tiene toda la razón. Qué decepción lo de Yina, no fue estrategia, fue maldad.”

“Karina es la más fuerte, por dentro y por fuera. Yina solo tiene veneno en la boca.”

Muchos coinciden en que Yina reflejó sus frustraciones personales sobre Karina, y que más allá del juego, la forma en que se expresó fue innecesaria y cruel. La narrativa dominante es que la traición no fue por estrategia, sino por resentimiento personal.

¿Qué viene para Karina?

Karina García ahora enfrenta una nueva eliminación. Pero si algo ha demostrado durante toda la competencia, es que cuenta con el respaldo emocional y masivo de sus seguidores. Ya ha salido victoriosa de múltiples nominaciones y esta vez no será la excepción, afirman sus fans.

Mientras tanto, el dolor emocional de esta semana, sumado al apoyo incondicional de su hija, podría ser la chispa que Karina necesitaba para renacer en el juego con más fuerza que nunca.

Y como su hija dijo:

“Afuera tiene personas que jamás tocarían el corazón tan hermoso que tienes. Te amo, mami. Estamos contigo.”