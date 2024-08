El pasado 30 de mayo, la noticia de una colaboración entre Karol G y Silvestre Dangond dejó a todos boquiabiertos. ¿Reguetón con vallenato? Sí, leíste bien. Estos dos gigantes de la música latina están a punto de lanzar un tema que promete ser la banda sonora perfecta para esas noches de desamor. En una charla con Molusco TV, Silvestre no pudo evitar soltar algunos detalles jugosos sobre cómo surgió esta inesperada colaboración.

Un encuentro en el estudio

Imagínate esto: Karol G y Silvestre Dangond encerrados en un estudio por 10 horas, buscando esa mezcla perfecta entre reguetón y vallenato. “Karol es tal como ella se vende en redes, ella es una niña consentida, muy de su familia, tiene un equipo que la apoya mucho. Mira que duramos 10 horas metidos en el estudio y el que dijo que paramos fui yo, ella me pedía que lo repitiera”, contó Silvestre. La paisa es conocida por ser una perfeccionista, y parece que esta vez no fue la excepción.

El secreto del vallenato "Corta Venas"

Silvestre reveló que la colaboración no estaba planeada desde el inicio. "Cuando escribí la canción, solo quería que Karol la escuchara, no pensaba que se subiría al proyecto, todo encajó". Así que prepárense para una dosis extra de sentimientos, porque este dúo no viene a jugar.

Conociendo a Karol G

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una de las artistas más influyentes en el género urbano a nivel mundial. Nacida en Medellín, Colombia, ha conquistado corazones con éxitos como 'Tusa', 'Bichota' y 'Provenza'. Con múltiples premios y una legión de fanáticos, Karol G se ha destacado no solo por su talento, sino también por su autenticidad y empoderamiento femenino. Su capacidad para fusionar reguetón con otros géneros ha hecho de ella una figura icónica en la música contemporánea.

Quién es Silvestre Dangond

Por otro lado, Silvestre Dangond es uno de los artistas más importantes del vallenato moderno. Nacido en Urumita, La Guajira, ha revitalizado el género con su estilo único y su energía en el escenario. Con éxitos como "La Difunta" y "Me Gusta, Me Gusta", Dangond ha llevado el vallenato a nuevas audiencias, tanto en Colombia como en el extranjero. Con varios premios Latin Grammy y una carrera llena de éxitos, Silvestre es conocido por su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras y su voz poderosa.