El polémico episodio que involucró al cantante de vallenato Poncho Zuleta y a la joven artista Karen Lizarazo ha vuelto a ser tema de conversación en las redes sociales. Recientemente, Lizarazo decidió romper el silencio sobre cómo vivió ese momento incómodo durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, conducido por la periodista Tatiana Franko. Allí, la cantante se sinceró y compartió lo que sintió durante aquel incidente que se volvió viral en su momento.

El suceso tuvo lugar en Montería, durante el cumpleaños de un empresario local, donde ambos artistas se encontraban compartiendo escenario. La joven artista reveló que, aunque en un principio aceptó bailar con Zuleta, lo que comenzó como una situación amistosa pronto se tornó en algo incómodo. “Él me apretaba mientras bailábamos, pero yo trataba de seguir la corriente porque estábamos en un evento público y no quería hacer un escándalo”, comentó Lizarazo durante la entrevista.

El incidente que desató la controversia ocurrió cuando Poncho Zuleta, en medio de la presentación, tomó una actitud que Lizarazo describió como “inapropiada”, dejándola paralizada y sin saber cómo reaccionar. "Yo estaba en la tarima y no sabía qué hacer. Estaba tratando de que entráramos en razón, los dos, pero no supe cómo manejar la situación", recordó la cantante, quien añadió que en ese momento solo pensaba en que todo terminara rápidamente.

La periodista Tatiana Franko, al introducir el tema en su pódcast, resaltó la vulnerabilidad de la joven cantante en ese instante: “Fuiste acosada por Poncho Zuleta en una situación pública y te vimos muy indefensa. Fue un momento muy incómodo para todos”.

A esto, Lizarazo respondió explicando que nunca había vivido una experiencia similar y que, al encontrarse en un escenario público con un reconocido artista, se sintió completamente desarmada. "Lo único que quería era salir de esa situación sin empeorar las cosas", afirmó.

Karen Lizarazo habló de Poncho Zuleta

Lo más alarmante, según Lizarazo, fue la reacción del público. Aunque muchos asistentes presenciaron lo sucedido, nadie intervino. La artista relató que en el momento en que comenzó a sentirse incómoda, algunos amigos cercanos le sugirieron que se retirara del escenario, advirtiéndole que la situación “ya no se veía tan bien”.

Sin embargo, poco después fue invitada nuevamente a subir a la tarima por otro cantante, Churo Díaz. “Todo sucedió muy rápido, pero yo solo quería que todo terminara y poder seguir cantando como si nada hubiera pasado”, relató.

La situación fue capturada en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, que generó una ola de críticas y comentarios. Aunque muchos apoyaron a Lizarazo, otros la cuestionaron por haber bailado inicialmente con el cantante.

Esta respuesta, según Franko, refleja una de las mayores problemáticas que enfrentan las mujeres en situaciones de acoso: la tendencia de la sociedad a culpabilizar a la víctima. "Que este episodio sirva como un llamado de atención para quienes somos espectadores de una situación similar. Si vemos a una mujer siendo víctima de acoso, debemos intervenir y ofrecer ayuda", expresó la periodista en su pódcast.

Durante la entrevista, Lizarazo también habló sobre cómo intentó resolver la situación con humor, tratando de minimizar lo que sucedía, pero el ambiente se tornó “pesado”.

“Yo no sabía que me estaban grabando, y no entendía bien qué estaba pasando. Él, probablemente, no se dio cuenta de lo incómodo que era para mí, quizá por los tragos que había tomado”, explicó la cantante.

Al recordar el momento en que el evento llegó a su punto más tenso, Lizarazo admitió que actuó por miedo, buscando evitar un conflicto mayor. “Cuando me volteé y le pedí un beso en la mejilla, lo hice porque pensé que eso era lo que él quería, y quería salir de la situación de la mejor manera posible", confesó, dejando entrever el temor que sentía en ese momento.

Finalmente, Lizarazo expresó su tristeza por no haber hablado antes sobre lo ocurrido. “Me siento apenada con las mujeres que han pasado por lo mismo, porque en su momento no salí a decir lo que debí decir. Me llené de miedo y aún lo tengo. A veces me da pena aconsejar a otras mujeres sobre cómo actuar en estas situaciones, porque yo misma no supe qué hacer”, concluyó.

