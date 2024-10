Desde hace varias semanas, el hermano de Diomedes Díaz, Elver, ha estado compartiendo videos en redes sociales contando ‘la verdad de la dinastía Díaz’.

En los audiovisuales, el hermano menor del Cacique relata anécdotas personales y aclara hechos que fueron de conocimiento público sobre la vida del cantante de vallenato que falleció en 2013. Entre las historias que Elver Díaz ha contado está la lista de deseos que tenía el intérprete de ‘Amarte más no pude’, algunos de los secretos de su estancia en la cárcel o de las peleas que tuvo con Rafael Orozco.

Dichas historias han tenido buena receptividad por parte de los internautas, quienes siempre están a la espera de otras más.

En uno de esos videos, Rafael Santos Diaz, uno de los tantos hijos de Diomedes, le pidió a Elver que contará una anécdota en particular. “Tío, por favor, cuéntenos la anécdota del día que papá rompió más de 100 millones de pesos y usted salió corriendo a buscar cinta pegante para pegarlos”.

Elver tomó la palabra de su sobrino, y en el siguiente video de ‘la verdad de la dinastía Díaz’ contó ese episodio que vivió con su hermano. “Cuando él llegaba a la casa de mamá, yo era el que siempre le abría la puerta y le buscaba agua. Yo eran el que lo atendía y en ese momento tendría como 14 años”, inició relatado.

Luego, rememoró que una de esas tantas visitas llegó pasado de tragos y un poco reflexivo, pero lo que el entonces adolescente Elver Díaz no se esperaba, pasó. “Un día llegó tomando y me dijo: ‘hermano, la plata no vale nada. Lo que vale del hombre es el sentimiento, la vergüenza y la sencillez’. Allí tenía una cantidad de plata y la comenzó a desmigajar (romper)”.

“Yo me puse a remendar los billetes pegándolos, y logré salvar unos 50 mil pesos. En ese momento el billete de mayor denominación era de 10 mil”, recordó.