Hace unas horas se conoció que el cantante Nelson Velásquez fue condenado por un juez de Medellín a cuatro años de prisión tras ser declarado "culpable del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos".

Nelson Velásquez habló de su condena

Muchos de los fieles fanáticos del exvocalista de Los inquietos del vallenato, corrieron a dejarle mensajes de apoyo en sus redes sociales, por esto, en poco tiempo decidió romper el silencio.

A través de las historias de su perfil de Instagram se aseguró que el cantante se está dirigiendo a Cancún hoy 28 de agosto, pero se encuentra tranquilo y pronto apelará esta decisión judicial con la ayuda de sus abogados.

De la misma manera, en el ‘feed’ de la red social, el artista declaró: “Contentísimo, feliz, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios el día que me quite la vida o el día que él quiera llevarme o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó véngase pa' ca'. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”.

