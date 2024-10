Franko Bonilla ha ganado popularidad por su trabajo como comediante, lo que le permitió también ser parte de MasterChef Celebrity en su versión del 2024.

Su tiempo dentro del ‘reality’ generó odios y amores entre los televidentes y más aún por su enemistad con la actriz Cony Camelo.

El bogotano, de 47 años, fue eliminado hace unas semanas del programa, pero antes de irse se llevó buenos comentarios por parte de Jorge Rausch y los otros dos jurados.

Hace poco, Franko Bonilla llamó la atención a través de su perfil de Instagram por una publicación que realizó y que estaba relacionada con su estado físico.

De acuerdo con lo visto, el comediante subió una ‘selfie’ para presumir que ha bajado 45 kilos este año.

“¡Paciente feliz! 45 kilos menos en ocho meses, luego de manga gástrica”, fueron las palabras con las que acompañó la instantánea.

Igualmente, en la misma red social publicó dos fotos de cuando pesaba 138 kilos en enero de este año y, ahora, en octubre con 94 kilos, esto con la intención de agradecerle a la cirujana con la que se sometió al procedimiento por los resultados ya obtenidos.

Cabe recordar que, en una entrevista con ‘El mañanero’ de La Mega, Franko Bonilla aseguró que, por recomendación médica, se encaminó en la búsqueda de bajar de peso, pues su salud estaba en riesgo: “Me dijeron que iba a morir si no bajaba de peso”.

También reconoció: “Me sentía mal, pero empecé a normalizarlo. Tener una barriga que no me dejaba ver otras partes de mi cuerpo no era fácil”.

Además, reconoció que el estigma social influyó en su decisión: “Uno sabe que esa barriga no le gusta a una mujer, y te alejas de cosas que antes disfrutabas”.

