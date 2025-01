Horas antes de su gran día, Jessica Cediel hizo saber a sus seguidores que estaba a punto de alcanzar una meta importante: obtener la ciudadanía norteamericana.

La actriz y modelo colombiana, recurrió a su cuenta en Instagram este viernes para celebrar junto a sus más de 10 millones de seguidores este gran logro que, seguramente, le abrirá más puertas en lo artístico.

La también presentadora publicó varias imágenes en la red social de Meta de la ceremonia de naturalización, que se realiza por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y acompañó dichas fotos con un emotivo mensaje que dedicó a su papá. “Papi, lo logramos️. Gracias Dios por un logro más en mi vida. Familia, oficialmente y con mucho amor les comparto que ahora también soy ciudadana estadounidense”, indicó.

Asimismo, aprovechó para agradecer a varias personas: “En el cielo gracias a @albertociurana por haber creído en mi talento y haber transformado mi vida. Gracias a la gran compañía de TV @univision quien me trajo a este país como talento extraordinario y me brindó una oportunidad de trabajo hermosa, razón por la cual también me otorgó mi estatus legal como residente de este país”.