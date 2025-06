La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlanovolvió a estar en el centro de la conversación digital tras compartir un video que generó preocupación entre sus seguidores. En las imágenes, publicadas recientemente en sus redes sociales, aparece cargando un costal que parecía bastante pesado, pese a su visible embarazo. Rápidamente, los comentarios se llenaron de alarmas, advertencias y críticas sobre el posible riesgo que podría estar corriendo tanto ella como su bebé.

Ante la avalancha de reacciones, Merlano no tardó en responder. Fiel a su estilo sarcástico, con el que suele abordar tanto los temas polémicos como las campañas publicitarias en sus plataformas, publicó un nuevo clip aclarando lo ocurrido. “Cálmate, nena, que sé que estás preocupada por el hijo ajeno: en realidad eso no pesaba”, dijo con tono irónico, mientras explicaba que el costal no tenía un peso real y que todo formaba parte de una estrategia de contenido con fines comerciales.

La influenciadora detalló que el bulto en cuestión estaba relleno con materiales livianos y que en ningún momento estuvo expuesta a una situación peligrosa. Más allá del susto, aseguró que su embarazo está bajo control médico y que no haría nada que pusiera en riesgo su salud ni la del bebé que está esperando.

Aida Victoria, quien ha sabido ganarse la atención del público no solo por su contenido provocador, sino también por su agudeza verbal y capacidad para argumentar sus posturas, ha estado bajo la mirada pública desde hace varios años. Conocida por sus opiniones sin filtro, sus reflexiones cargadas de humor ácido y su talento para convertir las polémicas en oportunidades de pauta, ha construido una comunidad sólida que la sigue con atención, incluso en los momentos más controversiales.

Este episodio no es el primero en el que Merlano enfrenta una oleada de señalamientos. A lo largo de su carrera como creadora de contenido, ha sido blanco de críticas por sus relaciones sentimentales, como ocurrió con el también influenciador Wescol. Su ruptura estuvo marcada por declaraciones cruzadas, en las que él la acusó de varios comportamientos, que ella desmintió con pruebas y argumentos contundentes, como suele hacerlo ante cada escándalo.

Aunque los rumores y polémicas rodean con frecuencia su figura, Aida Victoria ha demostrado ser una mujer hábil con la palabra, preparada para defenderse y desmontar narrativas malintencionadas. Esta vez, el revuelo por el video cargando el costal terminó siendo otra oportunidad para reafirmar su dominio sobre el contenido que publica, y sobre todo, para tranquilizar a quienes genuinamente se preocuparon por su bienestar.

En medio de un embarazo que ha tenido sus altibajos, la influenciadora continúa generando conversación, reafirmando su capacidad para convertir hasta una controversia en una campaña con impacto.