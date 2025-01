Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más polémicas y destacadas del mundo digital, ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con una revelación sobre su vida personal. Su pareja, Juan David Tejada, compartió detalles importantes de su relación que dejaron a muchos sorprendidos.

El 20 de enero, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores , Tejada confesó que él y Aida Victoria contrajeron matrimonio en una ceremonia indígena secreta celebrada hace varios meses. En su respuesta, explicó que decidieron mantener la boda en privado para evitar críticas y comentarios negativos : "Nosotros nos casamos en una ceremonia indígena hace meses, no dijimos nada porque la gente todo lo critica", afirmó el empresario. Esta fue la última respuesta de la dinámica, dejando a los seguidores con muchas preguntas sin resolver. Aida, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, aunque su relación con Tejada ha sido bastante pública.

¿Están esperando un bebé?

Uno de los rumores más persistentes sobre la pareja ha sido el supuesto embarazo de Aida Victoria. Estos rumores fueron rápidamente desmentidos por la influencer, quien, durante un viaje a República Dominicana, compartió fotos en traje de baño mostrando su figura sin signos de gestación. En una de sus historias de Instagram, explicó que "nunca en mi vida me he hecho una lipo ni marcación abdominal" y que el aumento de peso no tenía relación con un embarazo. De esta manera, Merlano dejó claro que no estaba esperando un hijo, aunque sí había experimentado un aumento de peso reciente.

A pesar de las constantes especulaciones y rumores que han rodeado su relación, la pareja parece estar más fuerte que nunca. Juan David Tejada, quien antes no era tan activo en redes sociales, ha ganado popularidad gracias a su relación con Aida y ahora interactúa regularmente con sus seguidores. Por su parte, la influencer continúa siendo fiel a su estilo directo y, aunque no ha confirmado oficialmente su boda, la revelación hecha por su pareja deja claro que la relación sigue avanzando con firmeza.