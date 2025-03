Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su primer hijo. La creadora de contenido compartió un emotivo video en el que le da la noticia a su pareja, Juan David Tejada.

¿Qué respondió Aida Victoria a las críticas?

No todo ha sido positivo, pues algunos usuarios han cuestionado la relación de Aida Victoria con Juan David Tejada. En respuesta, la influencer ha defendido su postura con un mensaje contundente:

“Si usted es trabajadora y se hace su platica, no ande con arrastrados. Uno no construye con alguien que no ha hecho nada por sí mismo. Quítese el miedo a que le digan interesada, porque eso no es serlo, es buscar a alguien parejo”.

¿Qué se sabía antes del anuncio oficial?

Desde hace meses circulaban rumores sobre un posible embarazo de Aida Victoria. Algunos seguidores notaban cambios en su rostro y, en diciembre, comentaban que tenía una pancita sospechosa. Sin embargo, ella se mantuvo en silencio hasta ahora.

Incluso, figuras como Yina Calderón y Epa Colombia habían mencionado el tema, pero sin confirmación oficial. Finalmente, la influencer hizo pública la noticia a través de un video publicitario, donde reveló su estado de gestación.