La creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su pareja, el empresario Juan David Tejada, anunciaron con gran emoción el sexo de su bebé. La noticia, que había sido motivo de especulación en redes sociales durante meses, finalmente fue confirmada por la influencer a través de una celebración junto a sus seres queridos.

¿Cómo fue la confirmación del embarazo de Aida Victoria?

Desde hace semanas, los seguidores de la barranquillera esperaban que confirmara los rumores sobre su embarazo. Sin embargo, Aida Victoria decidió esperar hasta superar el primer trimestre, debido a que esta etapa suele ser de alto riesgo.

En un emotivo video compartido en Instagram, la influencer mostró el crecimiento de su pancita y explicó que había preferido mantener en privado la noticia hasta que su médico le diera la tranquilidad de que todo marchaba bien.

A pesar de su decisión de reservar la información, en redes sociales comenzaron a circular especulaciones sobre su estado. Influencers como Yina Calderón y Epa Colombia aseguraron que Aida Victoria estaba en embarazo, a pesar de que ella aún no lo había anunciado. Sobre este episodio, la empresaria comentó que fue un momento difícil para ella, pues no solo tenía que lidiar con los síntomas de la gestación, sino también con la presión de no poder contar lo que realmente estaba viviendo.

“Cuando tienes tanta ilusión por algo, quieres ser tú quien lo diga”, expresó la influencer al referirse a la situación.

¿Cómo fue la revelación de sexo del bebé?

El pasado 23 de abril, la pareja organizó una emotiva celebración para compartir con su familia y amigos la noticia sobre el sexo de su hijo. La ansiedad y emoción de los presentes aumentaron mientras se realizaba la cuenta regresiva antes de revelar la gran sorpresa.

Cuando el humo azul llenó el aire, confirmando que esperan un niño, la felicidad fue absoluta. Aida Victoria y Juan David se abrazaron emocionados, mientras los asistentes aplaudían y celebraban la noticia.

Tejada, conmovido, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su hijo: “Te estamos esperando con amor. Ya le sacaste el ombligo a tu mamita (risas). Te amamos”.

