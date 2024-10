Cony Camelo regresó a ‘MasterChef’ luego de ausentarse por varios días y perderse de varios retos, al parecer, tras presentar problemas de salud. A su retorno, la actriz debió colocarse el delantal negro como penalidad, y aunque los demás participantes y la audiencia creían que iría directo al próximo reto de eliminación, no fue así.

Vea también: Franko Bonilla pierde 45 kilos en tiempo récord: el secreto detrás de su impresionante cambio

La producción del programa le permitió a Camelo participar en un reto de campo siendo parte del equipo azul que estaba conformado por Carolina Cuervo, Paola Rey y Jacko. En esta oportunidad, los cocineros debían conquistar el paladar de 30 comensales creando canapés.

El ganador resultó siendo el equipo azul, y para sorpresa de todos, Cony Camelo se salvó de ir al reto de eliminación. “Qué dicha que Cony se pueda quitar ese delantal negro y que mañana podremos estar desde el balcón. Qué dicha, como están de amargados los otros, qué pecado”, aseguró Jacko.

Mientras que Paola Rey expresó: “estoy muy feliz, sacamos un muy buen puntaje. Este es el mejor cierre de ciclo que uno puede tener, o sea, terminar en el balcón”.

Como era de esperar, algunos de los concursantes no estuvieron de acuerdo con que Camelo se quitara el delantal negro y subiera al balcón. Una de las que no se guardó nada fue Martina ‘La peligrosa’.

La cantante dijo que no le parecía justo que Cony se haya salvado. “A mí, personalmente, me parece súper injusto que Cony siquiera haya tenido que participar, yo también estuve fuera de la competencia por asuntos de salud y volví directo a una eliminación. Entonces me parece injusto que haya podido jugar sin tiempo además y que haya ganado, me parece injusto realmente”, afirmó.

Si bien, su triunfo causó controversia, a Cony Camelo no le importó y celebró. “No es justo, pero la vida no es justa. No me lo puedo creer, estoy muy feliz”, aseveró con una gran sonrisa en su rostro.

Pero, los cocineros no fueron los únicos en quejarse, ya que los televidentes manifestaron estar decepcionados con lo ocurrido. “Totalmente injusto, debió entrar Cony sin la posibilidad de quitarse el delantal negro”, “No es justo con los participantes que lucharon toda la semana y llega Cony sin hacer nada y se salva”, “Cony es la que uno metía en los trabajos y no hacía nada”, ¿Por qué no están cumpliendo las reglas? ¿Por qué Cony no fue ubicada para el reto de eliminación?”, “Esa señora no merece ganar ni estar ahí”, son algunos de los tantos comentarios de los internautas en redes sociales.