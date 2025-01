La actriz y presentadora Ricki Lake, quien perdió su hogar en los incendios forestales de California a principios de esta semana, publicó un video en sus redes sociales donde el famoso médium de Hollywood, Tyler Henry, predice lo que le ocurrió a Lake y a los habitantes de Los Ángeles.

En el clip tomado de su programa de Netflix ‘Live From the Other Side With Tyler Henry’, el vidente le dijo a la actriz y a su esposo Ross Burningham que tendrían una “pérdida de artículos materiales” tanto por el fuego como por el agua.

"Así que vamos a terminar encontrando que hay una historia en la que hubo un incendio en una casa o algo por el estilo, un riesgo de incendio", le dijo a la pareja en un episodio del programa de octubre de 2024, y agregó que el agua también estaría.

¡El gran @tylerhenrymedium lo anunció!”, escribió junto al video la también presentadora. “Ross y yo estábamos en el programa de Tyler y, muchachos, él VIO el incendio”. Agregó que estaba “orando por todos aquellos afectados por esta pesadilla en curso”, incluido Henry, cuya casa, dijo, podría estar en riesgo a medida que los incendios continúan en Los Ángeles.

Lake, de 56 años, reveló que perdió su hogar en el incendio de Palisades, el más grande de los incendios del sur de California que se desató el martes por la noche. “Todo se ha ido. No puedo creer que esté escribiendo estas palabras”, expresó Ricki Lake. Lily Allen se habría separado de David Harbour tras doloroso descubrimiento

Revelan imágenes del funeral de Killadamente: “Hasta luego, querida hermana” “Ross y yo perdimos la casa de nuestros sueños. La descripción de 'casa de nuestros sueños' no es suficiente. Era nuestro paraíso en la tierra”, continúa su extenso texto. “El lugar donde habíamos planeado envejecer juntos. Nunca dimos por sentado nuestro lugar celestial en el acantilado con vista a nuestro amado Malibú, ni siquiera por un segundo”.