Lily Allen ha confirmado la avalancha de rumores de que ella y la estrella de ‘Stranger Things’, David Harbour, se han separado.

En su podcast ‘¿Miss Me?’, Lily dijo que ha estado “en una espiral” como resultado de la ruptura y reveló que ha estado sufriendo ataques de pánico. “Me resulta muy difícil interesarme por algo. No estoy en un buen momento”, dijo. “Sé que he estado hablando de ello durante meses, pero he estado dando vueltas y vueltas y vueltas y se ha salido de control”.

“Fui a un almuerzo de Navidad y tuve un ataque de pánico y tuve que irme a casa. La otra noche fui a ver algo al teatro con mis amigas Carla y Claire y tuve que irme en el entretiempo. No puedo concentrarme en nada más que en el dolor que estoy sufriendo”, expreso la cantante. Si bien, al intérprete no dijo qué fue lo que la llevó a separarse de su esposo, desde hace semanas los medios norteamericanos han asegurado que el actor estaba registrado en una aplicación de cita y ella lo descubrió.

Asimismo, Allen les informó a sus fans que tiene la intención de alejarse para recuperarse y sanar el dolor por la desaparición de la pareja. "Es muy duro. Me voy la semana que viene. No me van a escuchar durante unas semanas, oyentes", dijo. “Quiero tranquilizar a la gente porque habrá especulaciones sobre el tiempo que estaré fuera y sobre si iré a rehabilitación por drogas. No es así. No he recaído”.

La cantante británica también apuntó a los rumores desenfrenados que han surgido sobre la pareja. "Sé que han aparecido en Internet algunos artículos horribles que dicen que mi marido me encontró en un fumadero de crack, rodeada de hombres. No sé quién está difundiendo estos rumores perversos, pero no son ciertos", afirmó.