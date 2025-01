Después de 16 años de matrimonio, Jessica Alba y Cash Warren habrían decidido tomar caminos por separado. TMZ asegura que Alba, de 43 años, y Warren, de 45, se separaron recientemente y se preparan para solicitar el divorcio.

La pareja se conoció en el set de Los Cuatro Fantásticos en 2004, donde Alba era la actriz principal y Warren era asistente de producción y se casaron cuatro años después. De hecho, en el momento de la boda Alba estaba embarazada de nueve meses de su hija Honor, que ahora tiene 16 años. La pareja luego dio la bienvenida a su hija Haven, de 13 años, y a su hijo Hayes, de 6.

Si bien, la actriz y su esposo mostraron ser un matrimonio estable en Hollywood, al parecer no todo lo que brillaba era oro. Alba siempre habló maravillas de Warren, pero las cosas no habrían terminado bien. “Siempre que dudo de mí misma por un segundo, él es el primero que se me acerca y me dice: 'Tú puedes hacerlo, creo en ti'. No sé qué haría sin él. Y es muy bueno con los niños. Estamos muy felices”.