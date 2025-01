Meghan Markle reveló que se encuentra devastada tras la muerte de su amado beagle, Guy. Este martes, la duquesa de Sussex, de 43 años, compartió la noticia del fallecimiento de su perro en su nueva cuenta de Instagram.

"He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas, el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua que corre sobre tu cara de alguna manera te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero lo están. Y eso también está bien. Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás. Como siempre, Meghan", escribió la esposa del príncipe Harry.

Asimismo, Markle resaltó que su mascota estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de su vida, desde sus días en ‘Suits’ hasta la propuesta de matrimonio de Harry en el jardín e incluso el día de su boda real.

Su emotivo homenaje en Instagram estuvo acompañado de una compilación de fotos familiares y videos de Guy a lo largo de los años, incluidos momentos con sus hijos, el príncipe Archie, de 5 años, y la princesa Lilibet, de 3. "En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá. Había estado en un refugio de sacrificio en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo recogí... y me enamoré”, expresó.