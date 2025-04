Una inesperada y emotiva revelación sacudió las redes sociales de Gregorio Pernía y su esposa, Erika Rodríguez. La pareja, que tenía una gira internacional planeada con fechas en Barcelona, Torino e incluso Israel, anunció que esta debía cancelarse por una poderosa razón: Erika está embarazada a una edad avanzada, y los médicos calificaron el proceso como de alto riesgo.

Con lágrimas en los ojos y palabras llenas de amor, Erika compartió la noticia que ha conmovido a miles:

“Para la gente que estaba pendiente de la gira Europa… teníamos ocho fechas… pero el médico me recomendó no viajar. Mi mamá, Maricela y personas cercanas también lo sugirieron”, confesó. “Siento que este embarazo va a ser un poco más pesado para mí por la edad y por todo”, agregó con evidente emoción.

Le puede interesar: Gregorio Pernía anuncia que será padre otra vez: “Hace seis años me dijeron que no podría tener más hijos”

Un milagro inesperado

La noticia del embarazo tomó por sorpresa incluso a la pareja. Erika reveló que, hace más de seis años, recibió un diagnóstico médico que le aseguraba que no podría tener más hijos. Por eso, este embarazo fue calificado por ella como “un milagro”, y así lo compartieron en sus redes, acompañando la imagen del anuncio con la frase:

“Los tiempos de Dios son perfectos”.

A sus más de 40 años, Erika asume con valentía esta nueva etapa, consciente de los cuidados adicionales que debe tener. Y Gregorio, de 54 años, no podría estar más emocionado: este será su sexto hijo.

No te pierdas: Gregorio Pernía se confiesa y revela el mal momento que vivió por no escuchar a su esposa

La familia Pernía crece

Gregorio Pernía, con una carrera de más de 25 años en televisión, es una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano. Recordado por su papel como 'El Titi' en Sin senos no hay paraíso y su participación en producciones como La hija del mariachi y Hasta que la plata nos separe, ha sabido mantener un balance entre su vida profesional y su rol de padre.

Con cinco hijos de relaciones anteriores, entre ellos la bailarina Luna Pernía, Gregorio siempre ha mostrado su lado más humano y familiar, incluso en medio de la fama. Su relación con Erika ha sido una constante en su vida, marcada por el amor, el respeto mutuo y una espiritualidad profunda que, según ellos mismos, les permite entender cada prueba como una bendición disfrazada.

No te quedes sin leer: Gregorio Pernía reveló cómo reaccionó su esposa cuando se enteró que él tenía otro hijo

Una decisión difícil pero necesaria

La cancelación de la gira internacional fue una decisión difícil, pero inevitable. Erika, quien suele encargarse de toda la logística de Gregorio, reconoció que no se sentía capaz de darlo todo en esta ocasión.

“Yo me encargo de absolutamente todas las cosas de Gregorio… no iba a poder darla toda porque este embarazo requiere todo de mí”, explicó.

Además detalló que la gira estaba prevista para iniciar el 28 de abril, pero la salud de Erika y la del bebé ahora son prioridad absoluta para la familia Pernía.

El anuncio generó una ola de comentarios positivos en redes:

– “Una decisión sabia. Lo primero siempre debe ser la salud”,

– “Bendiciones para ese bebé que ya es un milagro”,

– “Gracias por compartir algo tan íntimo. ¡Qué valientes!”,

– “Qué familia tan hermosa. Dios los bendiga”.

Más noticias: Gregorio Pernía y su polémica foto regando plantas sin pantalones

Una nueva etapa llena de fe

A pesar de los riesgos y los ajustes que esto implica, tanto Gregorio como Erika se mostraron esperanzados y agradecidos. En medio de una industria donde las noticias personales suelen mantenerse bajo reserva, esta pareja apostó por la transparencia y la conexión con su público.

Con este anuncio, los Pernía inician una nueva etapa en sus vidas, una que, aunque llena de retos, viene cargada de amor, esperanza y la certeza de que la familia, cuando está unida, puede con todo.