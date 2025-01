El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, ha cautivado a audiencias en varias partes del mundo gracias a su talento y carisma. Conocido por su versatilidad en la actuación, Pernía ha encarnado a todo tipo de personajes, desde galanes románticos hasta villanos implacables. Su participación en exitosas telenovelas como 'Sin senos sí hay paraíso' y en reality shows como 'MasterChef Celebrity' y 'Así se baila', le ha convertido en una figura querida en Colombia y otros países.

Sin embargo, detrás de la fama y el éxito, Gregorio Pernía ha enfrentado desafíos financieros que han dejado una marca en su vida. En una reciente entrevista, el actor expuso una experiencia que ha llevado a repensar la forma en que él maneja su dinero y las relaciones personales.

La pérdida millonaria de Gregorio Pernía

Gregorio Pernía reveló que en una ocasión le prestó a un amigo la suma de 8,000 dólares, cerca de 35 millones de pesos, pese a que su esposa le había aconsejado no realizar dicho préstamo. El actor decidió confiar en su amigo, pero lamentablemente la predicción de su esposa se cumplió: no solo perdió el dinero, sino también una amistad.

"He perdido amigos prestando plata. Ahora, hoy en día no presto. Una vez presté 8 mil USD a un amigo, mi mujer me dijo que no prestara. Me dijo que iba a perder la plata y al amigo también. Perdí," confesó Pernía.

Esta experiencia lo llevó a tomar una decisión radical: dejar de prestar dinero. "No, yo corto eso, corto esas cosas de raíz, usted me está haciendo acordar de las deudas que la gente tiene conmigo, pero yo ni me acuerdo de eso. Por mi Dios Santo, corto de raíz y sigo en lo mío. Tampoco tomo venganza, esa palabra no existe," comentó el actor colombiano recordado por su papel del 'Coloso de Jalisco'.

Desde entonces, Gregorio ha optado por ser más precavido con sus recursos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su estabilidad económica.

"Ahora soy más cuidadoso con mi dinero. He aprendido que no siempre las personas cercanas a ti tienen las mejores intenciones, y que es importante proteger lo que has trabajado tanto para conseguir," reflexionó el actor.

Mirando hacia el Futuro

Gregorio Pernía continúa trabajando en nuevos proyectos y sorprendiendo a sus seguidores con su talento. A pesar de las dificultades financieras que ha enfrentado, su espíritu resiliente y su pasión por la actuación lo mantienen en la cima de su carrera.

"Sigo trabajando duro y disfrutando de lo que hago. La actuación es mi pasión y seguiré dando lo mejor de mí en cada proyecto," afirmó el actor.

Su participación en reality shows extranjeros y su destacada actuación en telenovelas lo han consolidado como una figura respetada en la industria del entretenimiento. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su carisma natural lo han convertido en un favorito del público.