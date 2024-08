Cony Camelo se ha convertido en una de las participantes de MasterChef Celebrity que más genera reacciones en las redes sociales. La actriz recordada por su personaje de 'Hilda' en 'Los Reyes', ahora tuvo un enfrentamiento con uno de los jurados del 'reality' de cocina.

Al pasar al atril, Cony presentó presentó su plato llamado ‘Un invierno en Francia’, para el que utilizó Fettuccine con salsa de cebolla y quesos.

Allí, Nicolás de Zubiría le dijo: "Bueno, a mí me parece que la pasta no está cocinada uniformemente, si te das cuenta, pues básicamente estos trozos están crudos. El queso a mí me gusta para aportar sabor, no para decorar, si no me parece un desperdicio ponerlo dentro del plato. Sí te recomiendo que a la próxima lo pongas dentro de la pasta, decir, arriba de la pasta".

La actriz no pareció recibir bien los comentarios de la chef mexicana, lo que llevó a algunos de sus compañeros a compartir sus opiniones durante las entrevistas del programa.

“Y como siempre, Cony estando en contra de lo que le dicen los jueces, la verdad es que no acepta nunca”, dijo Franko.

"Estoy segura de que hay cosas que ella sabe y asume que hizo mal", agregó Carolina Cuervo.

