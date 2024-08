Cony Camelo protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la última edición de MasterChef Celebrity, al no poder contener las lágrimas mientras presentaba su plato a los jueces durante un reto de salvación. La competencia, que desafía a sus participantes a demostrar sus habilidades culinarias, se convirtió en un espacio de reflexión personal para la actriz, quien recordó con nostalgia un período difícil de su vida.

El chef Jorge Rausch, uno de los jurados del programa, quedó impresionado no solo por la historia detrás del plato, sino también por la calidad de la preparación. " De ahí vienen los platos, de ahí viene la inspiración. La actuación es distinta porque tú tienes un papel, te lo aprendes y lo haces. Aquí estás creando algo, esto es un poco de arte incluso porque la manera en que te conecta con algo y lo haces, es espectacular", comentó el chef. Además, a nivel gastronómico, Rausch destacó que las albóndigas de Cony eran probablemente las mejores de la temporada, un elogio que no pasó desapercibido.

"No quiero llorar, me da como oso ya. Cuando estaba en Polonia en el invierno yo lloraba todos los días porque el invierno es duro, uno cree que uno bogotano está preparado para ese frío, pero uno es muy criollo", expresó la actriz, haciendo referencia a lo difícil que le resultó adaptarse a las bajas temperaturas europeas. Camelo relató que en aquel entonces estudiaba con nueve europeos, y al finalizar las clases, todos se iban, dejándola a ella con la incertidumbre de c ómo ocupar su tiempo hasta la noche. La falta de contacto con colombianos o latinos en ese entorno incrementó su sensación de soledad.

Otro de los momentos destacados del episodio fue el protagonizado por el comediante Franko Bonilla, quien, al igual que Cony, se enfrentaba a un reto de salvación tras haber obtenido el temido delantal negro. Franko decidió realizar una receta tradicional colombiana: lomo con papas chorreadas. Sin embargo, la presión del tiempo y la complejidad del reto lo llevaron al límite, mostrándose visiblemente estresado.

Claudia Bahamón, la presentadora del programa, visitó a Franko en su estación para conocer su progreso y ofrecerle algunos consejos. Sin embargo, el comediante, abrumado por la situación, respondió de manera brusca: "Ok ya Claudia, regálame un segundo que no tengo ni idea qué voy a hacer". La presentadora, notando su estrés, le pidió que la mirara y le recordó que no debía hablarle de esa manera. Franko, al darse cuenta de su error, se disculpó de inmediato, asegurando que no quería irse del programa.

Este tenso intercambio provocó una reflexión tanto en los participantes como en los televidentes sobre la presión que se vive en la cocina de MasterChef Celebrity. La situación también dejó en evidencia la importancia de mantener la calma y valorar a quienes están dispuestos a ayudar en momentos de alta tensión.

A pesar de estos altibajos emocionales y momentos de tensión, tanto Cony Camelo como Franko Bonilla siguen adelante en la competencia, demostrando su resiliencia y dedicación. Cony continúa ofreciendo lo mejor de sí misma en cada reto, con la esperanza de llevarse el título de MasterChef Celebrity 2024. La competencia se intensifica y los desafíos se vuelven cada vez más complejos, pero los participantes muestran que están dispuestos a darlo todo por alcanzar la gloria en la cocina más famosa del país.