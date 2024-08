MasterChef Celebrity es uno de los ‘realities’ más reconocidos en Colombia. En la actualidad, se está transmitiendo todas las noches a las 8:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

Cada uno de los ‘clips’ gastronómicos de Báez son acompañados de canciones que son tendencia, algo logra captar más la atención de los internautas.

En los comentarios se aprecian mensajes como: “Nunca había envidiado tanto a una yema de huevo”, “Cómo me gustan los videos de este hombre”, “Estos videos de cocina me despiertan mucha hambre y no estoy hablando de comida”, “Por qué cuando acaricia los ingredientes siento que soy yo”, “Todas aquí estamos por una razón y aprender recetas no es”, “Es qué todo se ve delicioso y no habló de sólo la comida” y “¿Y por qué me pongo nervioso cuando él mira fijamente a la cámara?”.

Te podría interesar: Franko Bonilla sigue perdiendo en MasterChef: casi hace vomitar a los jueces