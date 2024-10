El cantante Giovanny Ayala se dio a conocer hace varios años gracias a éxitos como ‘De rodillas te pido’, ‘Se la robé y me la robaron’, ‘De qué te las picas’ y ‘Piensa en mí’, entre otros. Oriundo del departamento del Meta, logró consolidar su carrera en la música popular a nivel nacional, y su nombre apareció junto a otros grandes artistas del género, como El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, Fernando Burbano y Juan Carlos Zarabanda.

Hace unos meses, Ayala llamó la atención en redes sociales tras compartir un video en el que arremetió contra su colega Ciro Quiñonez, otro referente de la nueva ola del género popular.

Giovanny, quien había lanzado el tema ‘El primer tonto’ junto a sus hijos Sebastián y Miguel Ayala, reveló que había sido excluido del remix de ‘Regalada sale cara’, una canción que en su versión original interpretó junto a Quiñonez. Sin embargo, en el remix participaron Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe, mientras que Giovanny quedó fuera.

Ayala explicó que el problema surgió porque Ciro no aceptó incluir a su hijo Sebastián en la nueva versión del tema, lo que también generó conflictos financieros. "En vez de pedirle plata a los otros que iban a participar, me pidió a mí. Yo lo tomé de la mano para ayudarlo. Pagué, y cuando sale el tráiler, estaban todos menos yo. Me clavó el puñal por detrás, desagradecido de miércoles. Esa amistad suya es falsa", declaró Ayala.

Sebastián Ayala no se quedó callado y defendió a su padre públicamente. Por su parte, Ciro Quiñonez aún no había dado una declaración al respecto. A pesar de esto, el remix de Regalada sale cara, lanzado el 30 de abril, había alcanzado el segundo lugar en las tendencias musicales de YouTube.

Sin embargo, en los comentarios, muchos internautas criticaron a Ciro por las palabras de Giovanny. Mensajes como "Hermano, respete y no se aproveche de la fama de Giovanny Ayala" y "Faltó el toque del gran Giovanny Ayala" se repetían entre los usuarios.

