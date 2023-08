Giovanny Ayala está más que achantado después de tremendo robo: con "fierro" y todo

El cantante Giovanny Ayala fue víctima de un robo con arma de fuego cuando se transportaba en un taxi.

Confesó que unos amigos le habían ofrecido un carro para que se desplazara, pero él lo rechazó y prefirió irse en transporte público, pues no le vio problema alguno. Sin contar con que cinco minutos después de empezar el viaje lo abordarían para robarlo.

"Me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’. Me abren la puerta, me roban mi cadena, que es algo especial para mí, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y mis gafas

El cantante de "De qué te las picas" y "De rodillas te pido", confesó que está cansado de la inseguridad del país, pues después del atraco, se puso a pensar en que la situación pudo haber sido peor.

Agradeció que las cosas no fueran tan graves y que se salvó de que lo hirieran con un arma de fuego. “Afortunadamente estoy bien. No me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier… con tanta hijue… inseguridad. No pensé que me fuera a pasar. Cuídense mucho”.

Ha sido tan grande el susto, que el cantante confesó que contempla la posibilidad de irse del país, al menos por un tiempo, pues la inseguridad. Además, le sugirió a sus seguidores que tengan mucho cuidado.