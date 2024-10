Al inicio de su carrera en la actuación, Colin Farrell se dejó seducir por las adicciones hasta que nació su hijo James, quien llevó al protagonista de ‘El pingüino’ hacia el camino de la sobriedad.

El joven de 21 años tiene síndrome de Angelman, y el actor calificó el diagnóstico de su hijo como "combustible" para decidir abstenerse de las drogas y el alcohol. “James tenía 2 años cuando me volví sobrio”, dijo el irlandés, de 48 años, al Daily Mail en una entrevista reciente.

“Parte del impulso que utilicé para dejar el alcohol, las drogas y todo eso fue saber que él tenía problemas de salud”, recordó Farrell. “Todos los niños necesitan que sus padres, o un abuelo o alguien que los cuiden”, señaló.

“Una de las cosas que James me enseñó fue a acceder dentro de mí al deseo de vivir, incluso si al principio se trataba más bien de que yo pensaba que quería vivir para estar cerca de él”, continuó.

Farrell reveló al medio que bebió aproximadamente tres botellas de whiskey, 12 botellas de vino tinto y 60 latas de cerveza por semana antes de recuperar la sobriedad.

En otras entrevistas en el pasado, el artista explicó que estaba deteniendo lo que ha sido un problema generacional en su familia biológica, con respecto a las adicciones, y calificó su sobriedad como su “legado”. “Generaciones en mi familia han tenido sus vidas gobernadas y arruinadas por el alcoholismo y la adicción a las drogas. Para mí, la sobriedad es lo primero. Siempre”.

Pero, además de dedicarse a brindarle bienestar a su hijo, el actor quiso ir más allá y creó la Fundación Colin Farrell para brindar apoyo a los hijos adultos con discapacidades intelectuales a través de la defensa de sus derechos, la educación y programas innovadores.

“Esta es la primera vez que hablo de esto y, obviamente, la única razón por la que hablo es porque no puedo preguntarle a James si quiere hacer esto”, dijo a la revista People.

“Quiero decir que sí puedo. Le hablo a James como si tuviera 20 años y hablara inglés con fluidez y tuviera una capacidad cognitiva adecuada para su edad. Pero no puedo discernir una respuesta particular de él sobre si se siente cómodo con todo esto o no, así que tengo que tomar una decisión basándome en el espíritu de James y en el tipo de joven que es y en la bondad que hay en su corazón”.