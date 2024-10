Harrison Ford fue el invitado de esta semana en el programa de Jimmy Kimmel. Allí, el actor de 82 años, además de promocionar su serie ‘Shrinking’, también recordó algunas anécdotas de su vida.

El protagonista de ‘Indiana Jones’, contó que mucho antes de iniciar en la actuación y ser famoso tuvo un trabajo como cocinero. Según el actor, para lograr ese empleo mintió sobre tener conocimiento de cocina sin imaginar que más tarde tendría un accidente.

"Mi primer trabajo fue cocinar en un hospital. No sé qué les dije, pero me dieron un cuchillo y un manojo de zanahorias y en cuestión de minutos me corté esta parte del dedo", dijo, mostrando su dedo índice izquierdo a Kimmel.

"Pero el departamento donde te cosen el dedo estaba al final del pasillo, y justo después de ahí era donde te despedían por mentir", bromeó.

Kimmel también compartió que se cortó partes de las yemas de los dedos varias veces mientras cocinaba en casa, a lo que Ford expresó: "¿Pero no estabas aceptando dinero por cocinar en ese momento? Por eso yo soy un criminal y tú no".